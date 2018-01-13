В Менделеевске появился детский университет

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Менделеевске на базе школы № 1 открылся детский университет. Его студентами стали около ста учеников начальных классов, сообщает ИЦ «Менделеевск».
В университете каждый месяц будут проводиться дополнительные занятия для ребят, направленные на общее развитие. Например, сегодня юные студенты послушали лекцию об истории празднования Нового года. На следующих занятиях дети узнают о формах природы и окружающем мире.
Инициатором открытия необычного вуза стало местное Управление образования и поддержке Елабужского института КФУ. Руководит университетом завкафедрой дошкольной педагогики Фарида Газизова. Занятия для детей проходят бесплатно.