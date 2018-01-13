Скончался постановщик фильмов «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля»

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Умер художник-постановщик фильмов «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» Теренс Марш, ему было 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Variety.

Причиной смерти Марша стала онкология, с которой он боролся на протяжении четырех лет. Он умер в своем доме в Калифорнии 9 января.

Теренс Марш родился в 1931 году в Лондоне. Карьеру в шоу-бизнесе начал строить в середине прошлого века.

Марш является обладателем двух «Оскаров» – за фильм «Доктор Живаго» и «Оливер». Также номинировался на эту премию за работу над фильмом «Скрудж».

Кинолента «Час пик 2», вышедшая на экраны в 2001 году, стала последней работой Марша.