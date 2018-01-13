В Менделеевске в этом году планируют построить агропромпарк

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В этом году в Менделеевском районе планируется строительство агропромышленного парка. Об этом заявил руководитель района Валерий Чершинцев на встрече с главами фермерских хозяйств, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Встреча была посвящена вопросу создания сельскохозяйственного потребкооператива, под управление которого отойдет агропромпарк.

«Мы готовы поддерживать людей, которые хотят работать в Менделеевске. Агропромпарк – это большая возможность для реализации товаров местных производителей. К тому же мы заявились на получение статуса ТОСЭР, который позволит получить предпринимателям ряд больших преимуществ», – отметил Чершинцев.

Глава района подчеркнул, что в агропромпарке будут созданы все условия для размещения, производства и переработки сельхозпродукции, а также для обслуживания нужд сельскохозяйственных мощностей. В частности, на территории площадки появятся молочный, овощной и мясной цеха, а также торговые залы.