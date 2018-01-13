В Челнах начали сбор средств на возведение стелы первостроителям «КАМАЗа» и города

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах создали фонд для сбора денег на возведение памятной стелы первостроителям «КАМАЗа» и города. Первые средства – 10,5 тысячи рублей – в него внесли учредители, пишут «Челнинские известия».

Открытие памятника планируется приурочить к 100-летию комсомола, который будут отмечать в этом году. Стела будет установлена на въезде в город, на площадке рядом с горбольницей №2 и парком культуры и отдыха Комсомольского района.

Автором проекта выступил архитектор Владимир Нестеренко. Проекту предстоит обсуждение на градостроительном совете.