СКР установил причину взрыва в Омске, после которого шестеро оказались в реанимации

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Причиной взрыва и пожара в доме в Омске, в котором пострадали восемь человек, стал недавно заправленный на АГЗС газовый баллон.

После взрыва семья из шести человек остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники СКР полагают, что отец семейства заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который стал спускать газ и воспламенился. На АГЗС, где заправили баллон проходят обыски, следователи изымают разрешительную документацию. Работа заправки приостановлена.

Накануне вечером взрыв в пятиэтажном жилом доме разрушил стену в квартире, граничащую с соседним подъездом, и повредил окна. Жителей двух подъездов эвакуировали и временно поместили в гостиницу.

Всего пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Семья из шести человек, среди которых четверо маленьких детей, получили ожоги и находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадали восьмилетний мальчик и его семилетние братья и сестра (тройняшки), а также их родители: 30-летний отец и его 32-летняя супруга.