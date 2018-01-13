Глава Удмуртии отправил в отставку мэра Воткинска

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Глава Удмуртии Александр Бречалов в субботу отправил в отставку мэра Воткинска Владимира Перевозчикова из-за многочисленных жалоб от жителей, передает «Интерфакс».

Владимира Перевозчикова отправили в отставку с формулировкой «утрата доверия». Бречалов сегодня пояснил, что в Воткинске не организована работа с обращениями граждан, что абсолютно недопустимо.

Глава Удмуртии пояснил, что в 2017 году число жалоб со стороны жителей Воткинска увеличилось в полтора раза.

«Люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, только потому, что местные городские власти их не слышат», – заявил глава республики.

В сообщении пресс-службы главы Удмуртии также говорится, что к Владимиру Перевозчикову «имеются вопросы у правоохранительных органов».