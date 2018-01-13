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МВД утвердило список из 13 стран для отпуска своих сотрудников

13 января 2018, 13:48

В список попали Белоруссия, Киргизия, Куба, Таджикистан и Узбекистан.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил список 13 стран, где разрешено отдыхать сотрудникам министерства. Об этом сообщает Ассоциация туроператов России (АТОР).

В перечень попали государства, где служащие МВД смогут безопасно отдохнуть. В частности, учитывалась их «военно-политическая, криминогенная, санитарно-эпидемиологическая и природно-климатическая обстановка».

В список вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия. 


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