МВД утвердило список из 13 стран для отпуска своих сотрудников

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил список 13 стран, где разрешено отдыхать сотрудникам министерства. Об этом сообщает Ассоциация туроператов России (АТОР).
В перечень попали государства, где служащие МВД смогут безопасно отдохнуть. В частности, учитывалась их «военно-политическая, криминогенная, санитарно-эпидемиологическая и природно-климатическая обстановка».
В список вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия.