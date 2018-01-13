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ЦРУ заподозрило Россию в причастности к распространению вируса NotPetya на Украине

13 января 2018, 13:36

Кибератака вируса Petya, впоследствии переименованного в NotPetya, на компьютеры компаний и ведомств Украины произошла 27 июня.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). ЦРУ заподозрило хакеров Главного управления Генштаба Минобороны РФ в причастности к кибератаке вируса NotPetya на Украине. Об этом со ссылкой на секретные доклады американской разведки написала газета Washington Post, сообщает РБК.

Бывший глава британского разведывательного агентства GCHQ Роберт Хэнниган заявил изданию, что возможная причастность российских хакеров к кибератаке отражает «растущую агрессию России в киберпространстве в рамках доктрины “гибридной войны“».

Кибератака вируса Petya, впоследствии переименованного в NotPetya, произошла 27 июня. Вирус блокировал компьютерные системы компаний и ведомств Украины, требуя за разблокировку 300 долларов в биткоинах. Сообщалось также о поражении компьютеров в России и других странах. 


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