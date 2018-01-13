В Крыму заступил на боевое дежурство второй дивизион С-400

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Второй дивизион зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» начал боевое дежурство на мысе Фиолент в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый дивизион С-400 приступил к боевому дежурству в Крыму в начале января прошлого года.

Усиление дивизиона С-400 на полуострове в Кремле объяснили необходимостью обеспечения безопасности. При этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков призвал не воспринимать эти меры как угрозу кому-либо, поскольку у России есть полное суверенное право на них.

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.