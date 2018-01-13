Три человека погибли в аварии при преследовании сотрудниками ГИБДД в Петербурге

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Три человека погибли, врезавшись в столб, уходя от погони от сотрудников ГИБДД в Петербурге

Смертельное дорожное происшествие случилось произошло сегодня в 3.47 субботы у дома №89 на проспекте Гражданскому в Калининском районе Петербурга.

51-летний водитель легкового автомобиля не выполнил требования сотрудников ГИБДД остановиться и, уходя от преследования полицейских, врезался в столб опоры освещения.

В результате ДТП погиб сам водитель и два его пассажира, одному из которых 32 года, другому – 31. Еще два 31-летних пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии.