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Политика

В МИД России прокомментировали заявления Трампа по Ирану

13 января 2018, 12:56

Ранее Президент США заявил о возможном выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Москва негативно оценивают заявление Президента США Дональда Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания», – отметил дипломат.

По словам Рябкова, решение Трампа продлить заморозку антииранских санкций – «это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует».

Российский дипломат также отметил «ультимативную составляющую в подходе США к иранским делам».

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам придется выйти Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если государствам Европы не удастся добиться изменения его условий.


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