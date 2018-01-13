Наиль Магдеев отметил вклад челнинских полицейских в развитие города

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Набережные Челны развиваются в том числе благодаря безопасности и правопорядку, которые обеспечивает местная полиция. Об этом заявил мэр Челнов Наиль Магдеев, выступая на совещании городского Управления внутренних дел по итогам 2017 года.

«В город за прошлый год пришло более 46 миллиардов рублей инвестиций. Это потому, что вы умеете держать оперативную обстановку в порядке. Иностранный и российский бизнес идет туда, где есть высокая общественная безопасность, где, например, иностранные специалисты могут жить и спокойно работать. Вопрос занятости людей, инвестиций тоже в вашей власти. Эту совместную работу нам необходимо продолжать. Люди это видят и оценивают. От того, как мы сегодня вместе с вами будем работать, так и будет развиваться в том числе экономика города», – приводит слова Магдеева пресс-служба челнинской мэрии.

По словам мэра, в этом году средства будут направлены на укрепление материально-технической базы подразделений, а также на программу «Безопасный город».

Показатели работы за 2017 год на совещании озвучил начальник управления МВД России по г. Набережные Челны Надир Закиров. В первую очередь он отметил, что Автозаводский, Центральный, Электротехнический и Комсомольский отделы полиции вышли в лидеры по Татарстану по эффективности деятельности.

За 2017 год количество зарегистрированных преступлений в городе снизилось на 845 случаев по сравнению с 2016-м (5868 против 6713 соответственно). В том числе на пять процентов сократилось число убийств, на 73 процента – количество изнасилований.

Из незаконного оборота изъято более 38 кг наркотических средств, что в три раза больше показателей 2016 года. Перекрыты три канала поставки в город наркотиков из Москвы, Магнитогорска и Уфы. Из нелегального оборота изъято более 14 тыс. литров суррогата.