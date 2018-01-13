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Происшествия

Тела двух человек нашли под завалами обрушившегося здания в Челябинской области

13 января 2018, 12:45

Накануне днем обрушились плиты перекрытия, размером десять на десять метров, в заброшенном здании.

 (Казань, 13 января, «Татар-информ»). Тела двух человек – мужчины и женщины – нашли спасатели под завалами обрушившегося заброшенного здания в Копейске Челябинской области, передает «Интерфакс».

Накануне днем обрушились плиты перекрытия, размером десять на десять, метров в заброшенном здании, которое находится на территории старой шахты поселка Бажова в Копейске. Рядом с зданием стоял легковой автомобиль, от которого в сторону бывшей котельной были протянуты шланги газорезательного аппарата.

Мужчина и женщина разбирали металлический каркас на металлолом. Конструкция рухнула, произошел обвал крыши и верхних перекрытий. Завал составил около 300 – 400 квадратных метров, а глубина 2,5 метра.


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