В Бугульме задержали полицейских, отпустивших за деньги в новогоднюю ночь пьяного водителя

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Бугульме сотрудники Управления собственной безопасности МВД, а также оперативно-разыскной части УФСБ по РТ задержали двух полицейских, которые в новогоднюю ночь отпустили пьяного водителя, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В новогоднюю ночь двое полицейских остановили автомобиль с пьяным водителем и сказали ему, что за 10 тысяч рублей не будут составлять протокол. Водитель обещал отдать деньги 9 января. В тот день полицейские были задержаны с поличным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». Когда вина попавшихся на взятках сотрудников полиции будет доказана, их уволят с работы и они понесут уголовное наказание. Их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.