Свыше 50 человек заразились сальмонеллезом в кафе в Улан-Удэ

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Во время посещения кафе «Шулэн До» в столице Бурятии Улан-Удэ заразилиь сальмонеллезом 57 человек, из них госпитализированы 45, передает РИА Новости.

12 человек лечатся амбулаторно. У всех обратившихся к меликам легкая и средняя степень тяжести заболевания, из них восемь детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Для установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. При проверке установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза.

Работа кафе приостановлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».