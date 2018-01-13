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Экономика и финансы

Татарстанцы задолжали банкам по кредитам более 46 млрд рублей

13 января 2018, 11:54

В прошлом году было окончено 16,5 тыс. из 147 тыс. производств, то есть деньги вернул лишь примерно каждый десятый должник.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Татарстане долги клиентов банков по кредитам составили 46,5 млрд рублей. Банки пытаются взыскать деньги с заемщиков через суд, сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

По данным службы судебных приставов, в прошлом году было окончено 16,5 тыс. из 147 тыс. производств, то есть деньги вернул лишь примерно каждый десятый должник. Банки получили только 2,6 млрд рублей из 46,5.

В ведомстве сообщили, что в качестве принудительных мер применялось ограничение выезда за границу, арест имущества и банковских счетов, а также привлечение к уголовной ответственности по 177-й статье.  


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