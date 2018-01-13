В программу капремонта-2018 в Татарстане попали 28 школ и 85 детсадов

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В этом году в Татарстане под программу капремонта попадают 28 школ (в том числе 12 коррекционных) и 85 детсадов. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента республики.

По словам Файзуллина, на капремонт школ выделено 732,72 млн рублей, а ремонт детских садов обойдется в 1 млрд 743,71 млн рублей.

В прошлом году в республике отремонтировали 146 учреждений образования. В их числе – 36 школ, из которых семь коррекционных, и 110 дошкольных организаций.

Также в этом году запланирован капитальный ремонт 14 детских оздоровительных лагерей на 112 млн рублей), строительство шести новых ДОЛов (40,5 млн рублей) и реконструкция еще одного (40 млн рублей).

Будут отремонтированы и 11 профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн рублей.

Что касается программы ремонта подростковых клубов, то в этом году под нее попадают 28 объектов. Объем финансирования программы составляет 100 млн рублей.

По словам Файзуллина, в 2018-м будет продолжен капремонт молодежных центров, зданий районных исполкомов, учреждений соцобслуживания и муниципальных архивов.