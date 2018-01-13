Полиция Нижнекамска задержала разбойника, грабившего офисы микрофинансирования

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Нижнекамскому району задержали 32-летнего мужчину, который в течение нескольких дней совершил три разбойных нападения на офисы микрофинансирования, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Первое сообщение о нападении поступило в дежурную часть нижнекамской полиции 8 января. По телефону сотрудница кредитного учреждения рассказала, что неизвестный мужчина вошел в помещение и, угрожая ей ножом, потребовал выдать всю имеющуюся наличность. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала злоумышленнику 27 тысяч рублей.

Второй инцидент произошел 11 января. По той же схеме нижнекамец пытался забрать деньги из кассы офиса кредитного учреждения, расположенного в районе центрального городского рынка. Однако, кассир успела нажать кнопку тревожной сигнализации. Поняв это, чего злоумышленник скрылся, но успел отобрать у женщины сотовый телефон.

Вечером 12 января было совершено третье нападение, на офис на проспекте Химиков. Преступник похитил из кассы 15 тысяч рублей.

Спустя час по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 32-летнего неработающего нижнекамца, у которого изъяли часть похищенного – небольшую сумму денег и сотовый телефон.

В полиции он признался, что пошел на преступления, так как постоянно нуждался в деньгах из-за пристрастия к ставкам в букмекерских конторах.

Полицейские установили причастность задержанного ко всем трем разбойным нападениям. Общий ущерб от его действий составил около 45 тысяч рублей. Все совершенные им преступления зафиксированы камерами видеонаблюдений.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям «Мошенничество» и «Кража».