Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Илдус Нафиков от имени прокурорского корпуса республики и себя лично поздравил представителей средств массовой информации, издательств и типографий с профессиональным праздником – Днем российской печати.

«Сегодня невозможно переоценить значимость средств массовой информации как важнейшей составляющей современной общественной, политической, культурной и социальной жизни. Вы как журналисты осуществляете право граждан на получение открытой и объективной информации, формируете общественное мнение и отстаиваете интересы своих читателей. Пресса была и остается источником полезной информации, выразителем общественных и личных мнений», – говорится в поздравлении.

Илдус Нафиков подчеркнул, что многие значимые результаты надзорной деятельности прокуратуры получили широкий отклик в республике и за ее пределами.

«Благодаря активной информационной поддержке и личному участию республиканских СМИ, удается постоянно поддерживать высокий уровень открытости и гласности в деле защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, многие значимые результаты надзорной деятельности прокуратуры получили широкий отклик не только в республике, но и за ее пределами».

Прокурор Татарстана выразил уверенность, что представители республиканских СМИ будут и впредь сохранять лучшие традиции ветеранов печати.

«Уверен, что представители республиканских средств массовой информации будут и впредь сохранять лучшие традиции своих предшественников, ветеранов печати. Опираясь на их опыт, бесценные знания и умения, объективно и своевременно информировать общественность обо всех событиях, происходящих в республике, преследуя главную цель – делать все возможное для процветания нашего Отечества».

«Позвольте выразить вам огромную признательность и благодарность за ваш труд, конструктивное сотрудничество, профессиональное и беспристрастное освещение деятельности органов прокуратуры республики в средствах массовой информации, весомый вклад в укрепление законности и правопорядка. Искренне желаю вам исполнения самых смелых творческих замыслов, неиссякаемой энергии, вдохновения, личного счастья, здоровья и благополучия!», – резюмирует прокурор Татарстана Илдус Нафиков.