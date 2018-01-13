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Политика

В США заявили о «весомых ядерных преимуществах» России

13 января 2018, 11:08

В СМИ опубликована незасекреченная часть новой ядерной доктрины Соединенных Штатов.

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Россия имеет весомые преимущества перед США в части производства ядерных вооружений. Об этом говорится в новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, часть которой опубликовала газета Huffington Post, сообщает РИА Новости.

«Россия располагает значительными преимуществами перед США и союзниками в производстве ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», – отмечается в доктрине.

В документе также указано, что РФ «создает разнообразный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями», и это позволяет ей расширить ядерный арсенал, не нарушая договор о СНВ.

В доктрине также говорится, что Россия модернизирует свои баллистические ракеты с ядерными боеголовками и работает над созданием новой ракеты-перехватчика. 


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