В США заявили о «весомых ядерных преимуществах» России

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Россия имеет весомые преимущества перед США в части производства ядерных вооружений. Об этом говорится в новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, часть которой опубликовала газета Huffington Post, сообщает РИА Новости.

«Россия располагает значительными преимуществами перед США и союзниками в производстве ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», – отмечается в доктрине.

В документе также указано, что РФ «создает разнообразный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями», и это позволяет ей расширить ядерный арсенал, не нарушая договор о СНВ.

В доктрине также говорится, что Россия модернизирует свои баллистические ракеты с ядерными боеголовками и работает над созданием новой ракеты-перехватчика.