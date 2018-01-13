В руководстве Пестречинского и Рыбно-Слободского районов Татарстана грядут перестановки

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Кадровые перестановки ожидаются в двух муниципальных районах Татарстана – Пестречинском и Рыбно-Слободском. Свои посты покинут действующие главы районов.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в ближайшую среду, 17 января, в первой половине дня (в 9.00 – в Пестречинском, в 11.30 – в Рыбно- Слободском районе – прим. Т-и), состоятся сессии районных депутатов. В них планируется участие Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Ожидается, что одним из ключевых вопросов повестки дня сессий станет сообщение об уходе в отставку действующих глав районов – Эдуарда Диярова, вставшего у руля Пестречинскиого района в сентябре 2013 года, и Ильхама Валеева, возглавившего совет Рыбно-Слободского МР в октябре 2008 года.

Источники информагентства в самих муниципальных районах эту информацию подтвердили.