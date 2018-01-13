В Татарстане в этом году капитально отремонтируют почти тысячу многоквартирных домов

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году капитально отремонтируют 995 многоквартирных домов, также планируется улучшить жилищные условия более 224 тысяч человек. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента республики.

По словам Файзуллина, объем финансирования по программе капремонта в этом году составит 6 млрд 76 млн 348 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрена замена 312 лифтов, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также ремонт фасадов и подъездов.