Премьер-министр РТ подписал постановление «О реализации мер по безопасности дорожного движения»

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана подписал постановление «О реализации мер по безопасности дорожного движения в РТ, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий». Соответствующий документ размещен на портале Правительства республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что за 11 месяцев этого года на дорогах Татарстана погибли 393 человека. 61 из них – не жители республики. Ежегодно в авариях продолжают получать травмы дети. Некоторые родители не хотят обезопасить своих детей и целенаправленно игнорируют детские кресла и удерживающие устройства.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с МВД по РТ должно проанализировать причины возникновения ДТП, а также разработать и реализовать меры по устранению мест их концентрации в 2017 году.

Отчитываться министерства, ведомства и муниципалитеты о работе по снижению аварийности должны ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным. До 1 сентября 2018 года Министерство транспорта РТ должно реализовать согласованный с ГИБДД РТ план по установке средств принудительного снижения скорости.