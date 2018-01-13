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Сельское хозяйство

Глава Минсельхоза Татарстана представил рейтинг районов по показателям АПК в 2017 году

13 января 2018, 10:25

Глава Минсельхоза Татарстана представил рейтинг районов по показателям АПК в 2017 году Рейтинг районов был составлен по итогам выступлений Марата Ахметова на еженедельных совещаниях в Кабмине в прошлом году.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, подводя итоги деятельности агропромышленного комплекса республики в 2017 году, представил своеобразный рейтинг районов по сельхозпоказателям. Перечень лучших и отстающих муниципалитетов был озвучен на еженедельном совещании в Доме Правительства, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рейтинг районов был составлен по итогам выступлений главы Минсельхоза РТ на совещаниях в прошлом году. «В каждом выступлении мы старались дать объективную оценку ситуации в отрасли, называли успешные районы, агрофирмы и холдинги, информировали об их опыте работы, а также говорили о тех, кто недорабатывал, допускал серьезные упущения в работе и отсюда отрицательные результаты», – пояснил Ахметов.

Среди лидеров министр назвал Заинский, Актанышский, Сармановский, Балтасинский, Атнинский, Кукморский, Нурлатский, Сабинский и Мамадышский районы.

В «среднюю зону» Ахметов включил районы с «большими внутренними резервами»: Ютазинский, Кайбицкий, Алексеевский, Лениногорский, Муслюмовский и Чистопольский.

В аутсайдеры рейтинга, которые в течение прошлого года удостаивались лишь критики, глава Минсельхозпрода записал Спасский, Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Черемшанский, Менделеевский, Верхнеуслонский и Камско-Устьинский районы.

«Хотелось бы больше говорить о положительных изменениях в этих районах, но это потребует, каждодневной системной и командной работы на местах», – подытожил министр, обращаясь к главам муниципалитетов. 


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