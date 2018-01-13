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Происшествия

На пожаре в Зеленодольске погиб мужчина

13 января 2018, 10:09

Сотрудники пожарной охраны спасли 64-летнюю женщину.

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). На пожаре в жилом доме в Зеленодольске погиб 50-летний мужчина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Зеленодольском районе накануне в 14.20. Загорелся частный кирпичный дом на две семьи. на улице Пасечной. Сотрудники пожарной охраны нашли в горящем доме тело 50-летнего мужчины и спасли 64-летнюю женщину.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.


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