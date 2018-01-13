На пожаре в Зеленодольске погиб мужчина

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). На пожаре в жилом доме в Зеленодольске погиб 50-летний мужчина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Зеленодольском районе накануне в 14.20. Загорелся частный кирпичный дом на две семьи. на улице Пасечной. Сотрудники пожарной охраны нашли в горящем доме тело 50-летнего мужчины и спасли 64-летнюю женщину.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.