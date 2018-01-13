Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В семье исполнителя Рената Ибрагимова грядет пополнение – народный артист РТ и РФ станет отцом в девятый раз. Об этом стало известно на одном из светских мероприятий Москвы, сообщает журнал «СтарХит».



Ибрагимов появился в компании своей жены Светланы Миннехановой, которая была одета в платье свободного кроя. Целый вечер супруги принимали поздравления и выглядели счастливыми.



Ренат Ибрагимов – отец восьмерых детей. Родившийся в 2017 году ребенок стал третьим в третьем по счету браке. Избранница артиста, которая младше его на 40 лет, подарила певцу трех дочерей – Асылбику, Аишу и Марьям.



Многодетный отец еще год назад заявил, что не намерен на этом останавливаться. По мнению Рената Ибрагимова, «семья» значит семеро, поэтому в семье, помимо мамы и папы, должно быть пятеро детей.



От предыдущих браков у Ибрагимова есть пять наследников – Надежда, Вера, Султан, Айя и Атилла.

«Для того чтобы воспитывать детей, не нужно тратить много сил. Нужно быть для них хорошим примером. Словесные объяснения в большинстве случаев бесполезны. Дети впитывают и повторяют все наши поступки и проявления», – считает Ибрагимов.



В прошлом году артист отметил 70-летие.