ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост Президента РФ

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Центризбирком в ночь с 12-го на 13 января завершил прием документов от кандидатов на пост Президента России. На высшую должность в государстве пока претендуют 20 кандидатов, сообщают «Известия».

Ранее, в ночь на 8 января, ЦИК прекратил прием документов от самовыдвиженцев.

Теперь кандидатам предстоит пройти этап регистрации. Сейчас уже зарегистрированы 14 полномочных представителей от партий, часть документов пока находится на рассмотрении. Первым официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.