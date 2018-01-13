В Нижнекамске начался суд по избранию меры пресечения для подозреваемого в убийстве Котенковой

(Нижнекамск, 13 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске начался судебный процесс по избранию меры пресечения для подозреваемого в убийстве Гульшат Котенковой.

Как сообщил следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Нижнекамск СУ СК России по РТ старший лейтенант юстиции Ильфир Садыков, в связи с тяжестью преступления следствие просит заключить 37- летнего Даниила Котенева под стражу до 10 марта 2018 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подозреваемый в убийстве Гульшат Котенковой 37-летний неоднократно судимый Данила Котенев был задержан 11 января. Освободился он из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование. До вчерашнего дня он работал в бригаде строителей в поселке Красный Ключ в Нижнекамске.

По окончании смены 9 января он на территории лыжной базы «Алмаш» увидел девушку, оглушил ее и попытался изнасиловать. Гульшат пришла в себя и оказала сопротивление. Тогда злоумышленник порезал ей горло осколком от разбитой бутылки, похитил украшения, телефон и убежал.