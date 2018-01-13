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«Нефтяник» одержал третью победу в домашней серии

13 января 2018, 02:46

Альметьевский клуб взял верх над тюменским «Рубином».
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). На своем льду альметьевский «Нефтяник» с сухим счетом обыграл тюменский «Рубин». Татарстанские хоккеисты одержали третью победу в домашней серии, сообщает пресс-служба команды.

Первая же атака после вбрасывания шайбы завершилась голом в ворота гостей: на первой минуте игры отличился Данил Воеводин.

Затем хозяева забивали по одному разу в каждом периоде. В конце второй двадцатиминутки, на 38-й минуте, шайбу в ворота тюменцев отправил Владислав Арбузов.

Под конец матча «рубиновые» сняли вратаря и выпустили взамен шестого полевого игрока. Но это им не помогло – альметьевец Максим Хапов на 57-й минуте окончательно установил счет встречи. Гости продолжали атаковать до самой финальной сирены, но вратарь хозяев Илья Голубев не дал им ни единого шанса.

Ранее «Нефтяник» обыграл карагандинскую «Сарыарку» (5:2) и курганское «Зауралье» (5:1). Завершится домашняя серия завтра, 14 января, матчем с усть-каменогорским «Торпедо».

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Рубин» (Тюмень) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). 


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