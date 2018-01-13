Новую серьезную уязвимость обнаружили в процессорах Intel

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Новая серьезная уязвимость процессоров Intel позволяет легко получать удаленный доступ к устройствам на их базе. Ее обнаружили специалисты финской компании F-Secure, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Блокирующий неавторизованный доступ пароль BIOS не может предотвратить доступ без авторизации к расширению Active Management Technology (AMT). Эта технология используется в основном в корпоративных устройствах для удаленного доступа.

Таким образом, злоумышленнику достаточно при загрузке с помощью стандартного пароля войти в меню Intel Management Engine BIOS, а затем настроить для себя удаленный доступ.

Уязвимость проста в использовании, но при этом очень опасна, заметил сотрудник F-Secure Гарри Синтонена.

В связи с обнаружением новой уязвимости обнаружившая ее компания рекомендует не оставлять свои ноутбуки без присмотра и сменить AMT-пароли. Организации также могут отключить удаленный доступ.

Ранее стало известно об уязвимостях Meltdown и Spectre теоретически позволяют злоумышленникам получать доступ к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра. Они угрожают не только устройствам на процессорах Intel, хотя первоначально проблема была выявлена именно у них.