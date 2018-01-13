Рогозин приедет в Зеленодольск на закладку нового корабля

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Заместитель Премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин примет участие в церемонии закладки патрульного корабля проекта 22160 на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Новое судно под названием «Николай Сипягин» станет шестым кораблем проекта 22160. Корвет предназначен для патрулирования и охраны морской экономической зоны, пресечения контрабандной и террористической деятельности и ряда других задач.

Патрульный корабль проекта 22160, спроектированный АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург), может 60 суток находиться в дальней морской зоне и обладает максимальной скоростью не менее чем в 27 узлов. Экипаж корвета может составлять до 80 человек. На базе корабля предусмотрено базирование 12-тонного вертолета.

Корабль получил свое название в честь советского морского офицера, капитана 3-го ранга, командира 4-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота, Героя Советского Союза Николая Ивановича Сипягина.

В торжественной закладке патрульного корабля также планируется участие Президента РТ Рустама Минниханова, заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, руководителей республиканских министерств и других почетных гостей.