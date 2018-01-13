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Политика

Джонсон назвал своего преемника на посту мэра Лондона «напыщенным хлыщом»

13 января 2018, 00:31

Глава МИД Британии прокомментировал реакцию Хана на отмену визита Трампа.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Великобритании, экс-мэр Лондона Борис Джонсон назвал нынешнего главу столицы страны Садика Хана «напыщенным хлыщом» за его реакцию на отмену визита Президента США Дональда Трампа в королевство.

Ранее Хан назвал ошибкой Премьер-министра Британии Терезы Мэй сделанное Трампу приглашение посетить открытие нового здание американского посольства. Отменить приглашение призывал кабинет и его соратник по Лейбористской партии, ее лидер Джереми Корбин.

В ответ Джонсон заметил в своем Twitter’е: «Соединенные Штаты – крупнейший инвестор в Соединенное Королевство, но при этом Хан и Корбин, судя по всему, хотят подвергнуть риску эти критически важные отношения».

Глава МИД также подчеркнул, что Правительство не позволит поставить под угрозу связи между странами «некоторым надутым, напыщенным хлыщам в Сити-холле» (Сити-холл – здание, где находится администрация Большого Лондона – прим. Т-и). 


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