Джонсон назвал своего преемника на посту мэра Лондона «напыщенным хлыщом»

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Великобритании, экс-мэр Лондона Борис Джонсон назвал нынешнего главу столицы страны Садика Хана «напыщенным хлыщом» за его реакцию на отмену визита Президента США Дональда Трампа в королевство.

Ранее Хан назвал ошибкой Премьер-министра Британии Терезы Мэй сделанное Трампу приглашение посетить открытие нового здание американского посольства. Отменить приглашение призывал кабинет и его соратник по Лейбористской партии, ее лидер Джереми Корбин.

В ответ Джонсон заметил в своем Twitter’е: «Соединенные Штаты – крупнейший инвестор в Соединенное Королевство, но при этом Хан и Корбин, судя по всему, хотят подвергнуть риску эти критически важные отношения».

Глава МИД также подчеркнул, что Правительство не позволит поставить под угрозу связи между странами «некоторым надутым, напыщенным хлыщам в Сити-холле» (Сити-холл – здание, где находится администрация Большого Лондона – прим. Т-и).

The US is the biggest single investor in the UK - yet Khan & Corbyn seem determined to put this crucial relationship at risk. We will not allow US-UK relations to be endangered by some puffed up pompous popinjay in City Hall.