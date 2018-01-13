Объявление об изменении ленты Facebook’а обошлось Цукербергу почти в 3 млрд долларов

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Объявление об изменении принципов формирования новостной ленты в социальной сети Facebook обошлось ее основателю Марку Цукербергу в 2,9 млрд долларов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вчера, 12 января, акции компании потеряли 3,9 процента цены. Из-за этого состояние бизнесмена уменьшилось до 74,4 млрд долларов с 77,3 млрд.

При сохранении этого тренда Цукерберг может потерять четвертое место в топе богатейших людей планеты, уступив его владельцу компании Zara испанцу Амансио Ортеге.

Ранее предприниматель объявил, что теперь при формировании ленты приоритет будет отдаваться сообщениям от друзей и родственников, а не от брендов, медиа и фирм.