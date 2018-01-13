В Доме дружбы народов РТ отпразднуют марийский праздник Шорыкйол

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Завтра, 14 января, в Доме дружбы народов Татарстана состоится марийский праздник Шорыкйол, сообщают организаторы мероприятия.

Будут организованы игры, танцы и костюмированное представление с главными героями праздника Васли Кугыза и Васли Кува. Все пришедшие на праздник смогут отведать марийские традиционные угощения.

Гостями события станут учащиеся марийского отделения воскресной школы Казани.

Обрядовый праздник Шорыкйол празднуется в период зимнего солнцестояния после нарождения новой луны. Большинство марийцев начинают отмечать его в первую пятницу нового года. Празднование длится одну неделю.

Свое название Шорыкйол («Овечья нога») получил из-за обряда, который проводился в первый день праздника. Девушки ходили в гости по домам, обязательно заходили в овчарни и дергали овец за ноги. Этот ритуал должен был обеспечить плодородие и благополучие в доме.