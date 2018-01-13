Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» состоится в Зеленодольске

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Завтра, 14 января, в Центре культуры, искусства и народного творчества имени М. Горького Зеленодольска состоится гала-концерт XIX Рождественского фестиваля «Свет Вифлеемской звезды». Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры Зеленодольского района Татарстана.
В мероприятии примут участие церковные хоры, песенные коллективы и хореографические ансамбли из Казани, Набережных Челнов, Алексеевского района, Васильева, Лаишева и Зеленодольска.
В фойе культурного центра будет работать благотворительная ярмарка мастеров гончарного дела и лозоплетения, а также фотовыставка.
В мероприятии примут участие митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, имам-мухтасиб Зеленодольского района Габдульхамит хазрат Зиннатуллин.
Фестиваль организован Зеленодольским благочинием Казанской епархии и Управлением культуры Зеленодольского района Татарстана.