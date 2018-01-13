Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура

Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» состоится в Зеленодольске

13 января 2018, 06:29

В мероприятии примут участие церковные хоры, песенные коллективы и хореографические ансамбли.
В Музее истории Благовещенского собора Казани продолжает работу выставка «Свет Вифлеемской звезды»
В Зеленодольске прошел ежегодный рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды»

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Завтра, 14 января, в Центре культуры, искусства и народного творчества имени М. Горького Зеленодольска состоится гала-концерт XIX Рождественского фестиваля «Свет Вифлеемской звезды». Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры Зеленодольского района Татарстана.

В мероприятии примут участие церковные хоры, песенные коллективы и хореографические ансамбли из Казани, Набережных Челнов, Алексеевского района, Васильева, Лаишева и Зеленодольска.

В фойе культурного центра будет работать благотворительная ярмарка мастеров гончарного дела и лозоплетения, а также фотовыставка.

В мероприятии примут участие митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, имам-мухтасиб Зеленодольского района Габдульхамит хазрат Зиннатуллин.

Фестиваль организован Зеленодольским благочинием Казанской епархии и Управлением культуры Зеленодольского района Татарстана.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter