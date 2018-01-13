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Здоровье и среда

Потребление фастфуда вызывает долгосрочные нарушения иммунной системы

13 января 2018, 02:20

Иммунная система человека реагирует на фастфуд так же, как на бактериальную инфекцию.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Иммунная система человека реагирует на фастфуд так же, как на бактериальную инфекцию. Даже переход на правильное питание не сможет исправить нанесенный ущерб. Об этом пишет портал «Хайтек» со ссылкой на исследование ученых из Университета Бонна.

Биологи посадили подопытных мышей на диету, богатую насыщенными жирами, сахаром и солью, но бедной овощами, фруктами и клетчаткой.

«Эта нездоровая пища привела к неожиданному росту числа определенных иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов. Это был признак поражения иммунных клеток-предшественников в костном мозге», – отметила Анет Крист, одна из авторов исследования.

Пристальное изучение клеток крови животных показало наличие инфламмасомы – белкового комплекса, отвечающего за распознавание инфекций и активацию воспалительных процессов.


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