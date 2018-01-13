В Нацбиблиотеке РТ откроется посвященная Льву Толстому выставка

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ 15 января откроется выставка, посвященная 190-летию со дня рождения писателя Льва Толстого, сообщает пресс-служба учреждения.

В представленных журналах и газетах различных лет рассказывается о жизни и творчестве классика русской литературы. Среди них такие издания из фонда отдела, как «Вопросы литературы», «Русская литература», «Мэдэни жомга», «Бэзнен мирас» и другие. Восьмой номер журнала «Звезда» за 1978 год полностью посвящен 150-летию писателя. Также в экспозиции представлены дореволюционные издания.

Один из разделов выставки посвящен жизни писателя в Казани. В Казанском императорском университете Толстой обучался восточной словесности и юриспруденции, этот период жизни нашел яркое отражение в творчестве писателя.

2018-й в Татарстане объявлен Годом Льва Николаевича Толстого.