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В Нацбиблиотеке РТ откроется посвященная Льву Толстому выставка

13 января 2018, 03:47

Один из разделов выставки посвящен жизни писателя в Казани.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ 15 января откроется выставка, посвященная 190-летию со дня рождения писателя Льва Толстого, сообщает пресс-служба учреждения.

В представленных журналах и газетах различных лет рассказывается о жизни и творчестве классика русской литературы. Среди них такие издания из фонда отдела, как «Вопросы литературы», «Русская литература», «Мэдэни жомга», «Бэзнен мирас» и другие. Восьмой номер журнала «Звезда» за 1978 год полностью посвящен 150-летию писателя. Также в экспозиции представлены дореволюционные издания.

Один из разделов выставки посвящен жизни писателя в Казани. В Казанском императорском университете Толстой обучался восточной словесности и юриспруденции, этот период жизни нашел яркое отражение в творчестве писателя.

2018-й в Татарстане объявлен Годом Льва Николаевича Толстого.


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