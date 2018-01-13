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В галерее «Хазинэ» проведут памятное гашение почтового конверта в честь Марджани

13 января 2018, 04:37

В честь 200-летия со дня рождения татарского просветителя был изготовлен специальный переводной штемпель.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 16 января состоится торжественная церемония гашения почтового маркированного конверта специальным переводным штемпелем, изготовленным в честь 200-летия со дня рождения Шигабутдина Марджани.

На конверте изображен портрет великого татарского просветителя, говорится в сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «Почты России».

Кроме того, с 16 января на выставке в Нацмузее РТ представят уникальные документы, связанные с жизнью и деятельностью Марджани.


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