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Вертолеты Ми-171А2 будут испытывать низкими температурами в Якутии

13 января 2018, 00:42

«Дочка» «Вертолетов России» намерена проверить противообледенительную систему техники.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Два новых вертолета Ми-171А2 производства дочерней структуры холдинга «Вертолеты России» доставили в Якутию, чтобы испытать технику экстремально низкими температурами. Об этом рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Правительства Республики Саха (Якутия).

Московский вертолетный завод намерен проверить противообледенительную систему вертолета, отмечается в сообщении.

Для этого была разработана специальная программа испытаний, основным критерием которой является температура воздуха, не превышающая 50 градусов мороза.

Ми-171А2 является новейшей модификацией вертолета Ми-8 (Ми-17).


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