Вертолеты Ми-171А2 будут испытывать низкими температурами в Якутии

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Два новых вертолета Ми-171А2 производства дочерней структуры холдинга «Вертолеты России» доставили в Якутию, чтобы испытать технику экстремально низкими температурами. Об этом рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Правительства Республики Саха (Якутия).

Московский вертолетный завод намерен проверить противообледенительную систему вертолета, отмечается в сообщении.

Для этого была разработана специальная программа испытаний, основным критерием которой является температура воздуха, не превышающая 50 градусов мороза.

Ми-171А2 является новейшей модификацией вертолета Ми-8 (Ми-17).