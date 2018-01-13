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Активисты ОНФ раскрасили стены казанской школы для инвалидов

13 января 2018, 01:43

Студенты-дизайнеры самостоятельно разработали проект макета картины.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Татарстане украсили стены казанской школы № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в РТ.

Проект макета картины разработали студенты кафедры дизайна Казанского инновационного университета (КИУ). В качестве рисунка студенты-дизайнеры выбрали композицию из различных музыкальных инструментов, говорится в сообщении.

Изображение вдохновит школьников к развитию своего творческого потенциала и вдохновит на занятие искусством, считает член регионального штаба ОНФ Андрей Медведев.


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