Активисты ОНФ раскрасили стены казанской школы для инвалидов

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Татарстане украсили стены казанской школы № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в РТ.

Проект макета картины разработали студенты кафедры дизайна Казанского инновационного университета (КИУ). В качестве рисунка студенты-дизайнеры выбрали композицию из различных музыкальных инструментов, говорится в сообщении.

Изображение вдохновит школьников к развитию своего творческого потенциала и вдохновит на занятие искусством, считает член регионального штаба ОНФ Андрей Медведев.