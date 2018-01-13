Дорожные карты развития WorldSkills Russia в этом году утвердят во всех регионах

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В этом году дорожные карты развития движения WorldSkills Russia будут утверждены во всех регионах России, сообщает Минобрнауки РФ.

«Дорожные карты включают мероприятия по модернизации системы профессионального образования в соответствии с лучшими мировыми стандартами, взаимодействию с Союзом “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”, организации и проведению в субъектах РФ региональных чемпионатов “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia)», – говорится в сообщении министерства.

В документе также прописаны порядок подготовки и участия в чемпионатах различного уровня. В частности, в открытых региональных чемпионатах, отборочных соревнованиях, финале Национального чемпионата, соревнованиях юниоров WorldSkills Russia, международных чемпионатах WorldSkills.

Новые дорожные карты по развитию движения WorldSkills Russia в прошлом году были утверждены в Ивановской, Калужской, Кировской, Курганской, Сахалинской, Свердловской, Тамбовской областях, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, в Тыве и Пермском крае.