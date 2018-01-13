Председатель Госсовета РТ поздравил представителей СМИ с Днем российской печати

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.

В своем поздравлении глава татарстанского парламента напомнил о том, что символической точкой отсчета истории отечественной журналистики принято считать дату выхода в свет первого номера газеты «Ведомости». Это случилось ровно 315 лет назад – 2 (13 по новому стилю) января 1703 года. И именно в этот памятный день все, кто занимается подготовкой, производством и распространением печатной информации, отмечают свой главный профессиональный праздник – День российской печати.

«Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю этого замечательного события!» – отметил он.

По словам Мухаметшина, современную эпоху трудно представить без средств массовой информации. В повседневность наряду с традиционными печатными изданиями прочно вошли электронные масс-медиа, телевидение, радио, спутниковая и мобильная связь.

«В режиме реального времени мы узнаем о новостях в мире, стране и республике, находимся в курсе наиболее важных дел и событий. Вместе с тем информационное пространство не возникает само по себе. Оно формируется кропотливым, каждодневным, творческим трудом огромного числа людей – настоящих профессионалов, преданных своему делу. Несмотря на то, что с течением времени меняются и формы, и стиль подачи контента, такие качества как взвешенная гражданская позиция, меткость пера, патриотизм, политическая зрелость и нравственная ответственность по-прежнему остаются стержневой основой вашей профессии», – говорится в поздравлении Председателя Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин выразил представителям татарстанского медиасообщества искреннюю благодарность за нелегкий, но такой важный и востребованный обществом труд; за конструктивный диалог и проверенное временем деловое партнерство между республиканскими СМИ и органами госвласти; за верность избранной стезе, уважение к аудитории, готовность к обсуждению злободневных проблем и поиску путей их решения.

Глава парламента пожелал журналистам новых интересных и ярких работ, неиссякаемой творческой энергии, мира, счастья, добра и благополучия.