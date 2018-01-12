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Здоровье и среда, Наука и образование

Частая потребность в дневном сне свидетельствует о нездоровье

12 января 2018, 22:43

Как недостаток сна, так и его избыток связаны с более высокой смертностью.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Частая потребность в дневном сне свидетельствует о нездоровье. К таким выводам пришли шведские исследователи, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Если человек постоянно необходим дневной сон, хотя ночью он спит семь-восемь часов, в его организме присутствует сбой. Речь может идти о небольшом воспалении, депрессии, избыточном весе или нехватке чего-то необходимого, пояснил сотрудник Института исследований стресса профессор Турбьерн Окерстедт.

При этом как недостаток сна (шесть с половиной часа и менее), так и его избыток (девять с половиной часа и более) связаны с более высокой смертностью. «Тем, кто мало спит ночью, не хватает времени на необходимое восстановление», – подчеркнул Окерстедт.

Однако негативные эффекты не имели места, если участники исследования отсыпались в выходные после недостаточного сна в будни. Помогает после бессонной ночи и короткий дневной сон: наблюдения свидетельствуют, что хватает и десяти минут. 


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