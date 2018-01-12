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Спорт, Происшествия

В Мурманской области на тренировке по самбо умер восьмилетний школьник

12 января 2018, 22:20

Тренер вызвал скорую помощь, однако врачам не удалось спасти ребенка.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В городе Кировске Мурманской области на проходившей в одной из школ тренировке по самбо умер восьмилетний мальчик.

Школьнику стало плохо во время занятия. Тренер вызвал скорую помощь, однако врачам не удалось спасти ребенка, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По факту смерти ребенка Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», информирует пресс-служба СУ СКР по региону.

При этом, согласно предварительной информации прокуратуры области, мальчик проходил все необходимые медосмотры, в ходе которых не было обнаружено противопоказаний для занятий спортом, передает ТАСС.


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