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Мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на 5-м этапе Кубка мира

12 января 2018, 22:03

В субботу, 13 января, в рамках 5-го этапа Кубка мира состоится женская эстафета.
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(Набережные Челны, 12 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на 5-м этапе Кубка мира, который проходит в немецком городе Рупольдинге.

За сборную России сегодня бежали и стреляли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Все вместе они допустили 4 промаха.

Победу одержала сборная Норвегии, промахнувшаяся шесть раз, но отлично бежавшая. Второе место заняла сборная Франции с шестью промахами.

Завтра, 13 января, в рамках 5-го этапа Кубка мира состоится женская эстафета. Начнется гонка в 16.30.

 


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