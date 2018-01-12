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Сельское хозяйство

В Новошешминском районе РТ за год увеличилась поголовье коров и лошадей

12 января 2018, 23:32

Коров в районе стало больше на 5 процентов, лошадей – на 3.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Новошешминском районе Татарстана за 2017 год увеличилось поголовье коров и лошадей. Об этом рассказал сегодня на совещании начальник райсельхозуправления Леонид Богомолов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По словам Богомолова, коров в районе стало приблизительно на 5 процентов больше, их число достигло 5477 голов. Поголовье лошадей выросло на 21 голову и составило 711 особей (рост составил примерно 3 процента).

Общая численность крупного рогатого скота в районе осталась на уровне 2016 года, она составляет 15 тыс. 876 голов. При этом поголовье свиней в муниципалитете уменьшилось на 42 процента.

За прошедший год в хозяйствах района было надоено 26 тыс. 511 т молока, что составляет 4973 кг на одну корову.

Глава района Вячеслав Козлов призвал сделать упор на качество и разнообразие кормов животных за счет улучшения структуры кормовой базы.


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