В Новошешминском районе РТ за год увеличилась поголовье коров и лошадей

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Новошешминском районе Татарстана за 2017 год увеличилось поголовье коров и лошадей. Об этом рассказал сегодня на совещании начальник райсельхозуправления Леонид Богомолов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По словам Богомолова, коров в районе стало приблизительно на 5 процентов больше, их число достигло 5477 голов. Поголовье лошадей выросло на 21 голову и составило 711 особей (рост составил примерно 3 процента).

Общая численность крупного рогатого скота в районе осталась на уровне 2016 года, она составляет 15 тыс. 876 голов. При этом поголовье свиней в муниципалитете уменьшилось на 42 процента.

За прошедший год в хозяйствах района было надоено 26 тыс. 511 т молока, что составляет 4973 кг на одну корову.

Глава района Вячеслав Козлов призвал сделать упор на качество и разнообразие кормов животных за счет улучшения структуры кормовой базы.