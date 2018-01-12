М’Вила перешел из «Рубина» в «Сент-Этьен»

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила продолжит карьеру во французском «Сент-Этьене». Об этом сообщает пресс-служба «рубиновых».

Ранее стало известно, что М’Вила в числе других легионеров «Рубина» не поедет на сбор команды в ОАЭ. Француз обратился в UEFA, чтобы разорвать контракт с казанцами из-за задержки зарплаты, а 12 февраля было официально объявлено о переходе футболиста в «Сент-Этьен».

В «Рубин» М’Вила перешел в 2013 году – за это время полузащитник сыграл за казанцев 80 матчей и забил три гола.

Помимо француза команду уже покинул Мориц Бауэр – швейцарец перешел в «Сток Сити». Также новые клубы себе ищут Алекс Сонг, Рубен Рочина и Максим Лестьенн.