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Спорт

М’Вила перешел из «Рубина» в «Сент-Этьен»

12 января 2018, 21:35

Французский полузащитник стал уже вторым футболистом, покинувшим казанский клуб в нынешнее трансферное окно.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила продолжит карьеру во французском «Сент-Этьене». Об этом сообщает пресс-служба «рубиновых».

Ранее стало известно, что М’Вила в числе других легионеров «Рубина» не поедет на сбор команды в ОАЭ. Француз обратился в UEFA, чтобы разорвать контракт с казанцами из-за задержки зарплаты, а 12 февраля было официально объявлено о переходе футболиста в «Сент-Этьен».

В «Рубин» М’Вила перешел в 2013 году – за это время полузащитник сыграл за казанцев 80 матчей и забил три гола.

Помимо француза команду уже покинул Мориц Бауэр – швейцарец перешел в «Сток Сити». Также новые клубы себе ищут Алекс Сонг, Рубен Рочина и Максим Лестьенн.


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