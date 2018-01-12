Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в 13 странах

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил список из 13 стран, куда сотрудники возглавляемого им ведомства, включая гражданских служащих, могут выезжать на отдых.

Это Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия. Перечень опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пребывание в этих странах сотрудников МВД признано безопасным с учетом «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».

Из пляжных направлений в списке присутствуют только Абхазия, Вьетнам, Китай и Куба, отмечают эксперты туристической отрасли.

При этом ранее, в 2015 и 2016 годах, сотрудники органов внутренних дел могли также отдыхать еще в семи государствах: Египте, Марокко, Мьянме, Никарагуа, Таиланде, Тунисе и Турции, замечает РИА «Новости».