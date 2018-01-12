В новогодние праздники парки Казани посетили 178,5 тыс. человек

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Парки Казани за новогодние каникулы посетили в общей сложности 178,5 тыс. человек. Об этом рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман на своей странице в Instagram’е.
«Жители и гости Казани катались на катке и горках, наслаждались просмотром театральных представлений и сходили на концерт популярной музыкальной группы», – заметила она.
С 22 декабря Дирекция парков и скверов Казани провела 94 мероприятия, включая выступления театрального коллектива из Франции Remue Menage и уличного театра «Высокие братья». Эти мероприятия, по словам Фишман, посетили более 50 тыс. человек.
Свыше 30 тыс. казанцев и туристов покатались на новом катке в парке «Черное озеро». Более 10 тыс. горожан отметили приход 2018 года в казанских парках.
«Это хорошее начало 2018 года, нам есть к чему стремиться и что улучшать, ведь впереди лето. А у вас есть пожелания на летний сезон в парках города?» – спросила читателей Наталия Фишман.
Ну что, можно сказать, что «Зима в парках» удалась?) В эти новогодние праздники парки Казани посетили 178 500 человек. Жители и гости города катались на катке и горках, наслаждались просмотром театральных представлений и сходили на концерт популярной музыкальной группы. С 22 декабря Дирекция парков и скверов Казани провела 94 мероприятия, в том числе выступления театрального коллектива из Франции Remue Menage и уличного театра «Высокие братья». Мероприятия посетили более 50 000 человек. Более 30 000 казанцев и туристов покатались на новом катке в парке «Черное озеро». Более 10 000 горожан отметили Новый 2018 год в наших парках. Это хорошее начало 2018 года, нам есть к чему стремиться и что улучшать, ведь впереди лето. А у вас есть пожелания на летний сезон в парках города?) #зимавпарках #паркитатарстана #паркиказани #justalga