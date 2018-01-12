Руководителем исполкома Тукаевского района РТ стал Фаил Камаев

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Сегодня на заседании Совета Тукаевского района Татарстана депутаты единогласно утвердили кандидатуру Фаила Камаева на должность руководителя исполкома. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На должность руководителя исполнительного комитета Тукаевского района претендовали два кандидата – исполняющий обязанности главы исполкома Фаил Камаев и директор Службы капитального строительства Фанис Саетгареев.

«Основными задачами на этой должности для меня являются: участие в президентских программах и их четкое выполнение, результативная работа в программных объектах по строительству, взаимодействие с нефтяными компаниями, укрепление взаимосвязи между городом и пригородной зоной, активная работа с инвесторами с целью улучшения состояния экономики, рост социальной инфраструктуры», – отметил Камаев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на внеочередном заседании Совета Тукаевского района депутаты удовлетворили просьбу главы муниципального образования Василя Хазеева об освобождении от занимаемой должности в связи с наступлением пенсионного возраста. Исполнение обязанностей руководителя исполнительного комитета депутаты возложили на бывшего главу Актанышского района РТ Фаила Камаева.